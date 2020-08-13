Bavyera'da uygulanan testlerde "büyük hata"

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yurt dışından dönenlere, gönüllülük esasına göre uygulanan koronavirüs testinde "büyük bir hata" yapıldı. Bavyera makamları, yaklaşık 44 bin kişiye ait test sonuçları hızlı bir şekilde test sahiplerine ulaştırılmadığı için, bu testler sonucu koronavirüs pozitif olduğu tespit edilen 900 kişinin kendi durumundan haberdar olmadığını bildirdi.

Olayın ortaya çıkması ile Almanya içindeki bir seyahat programını iptal ederek Bavyera'ya dönen, Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Burada büyük bir hata yapılmıştır, hem de çok büyük" ifadesini kullandı. Perşembe günü, Bavyera'nın başkenti Münih'te olayla ilgili yapılan kriz toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Söder, bu hatanın stratejide değil olayın uygulamasında yaşandığını dile getirerek, "bunun için sadece özür dileyebiliriz" dedi.

Test sonuçları kendilerine ulaşmadığı için, şu an Almanya'nın dört bir yanına dağılmış olan, koronavirüs pozitif 900 kişinin, geçen zaman zarfında söz konusu hastalığın çok daha fazla yayılmasına neden olduğundan endişe ediliyor. Bavyera Başbakanı Söder de, Almanya çapında vaka sayılarının artışa geçtiğini vurgulayarak, "Şayet dikkat etmezsek, birkaç hafta sonra çok zor bir durumla karşı karşıya kalabiliriz" dedi. Söder, önümüzdeki gün ve haftalarda tatilden dönüşler ve okulların başlaması sebebiyle pek çok sorun yaşanacağını ifade ederek, koronavirüsün geçtiğini düşünenlerin yanıldığını belirtti.