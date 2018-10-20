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Bavyera'dan Sonra Gözler Hessen'deki Eyalet Seçimlerinde

20.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

Hessen’deki seçim öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, CSU’nun ‘kardeş partisi’ CDU’nun da, SPD’nin de 2013 yılında yapılan seçimlerdekinin çok altında oy alacağını gösteriyor

Bavyera'dan Sonra Gözler Hessen'deki Eyalet Seçimlerinde

Almanya’da gözler, geçen Pazar gerçekleşen Bavyera seçimlerinin ardından 28 Ekim’de Hessen’de yapılacak eyalet seçimlerine çevrildi. Bavyera’da 60 yılı aşkın süredir mutlak çoğunlukla tek başına iktidarda söz sahibi olan Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun uğradığı yenilgi, Berlin’de de ciddi bir sarsıntıya yol açmış, Merkel hükümetindeki sürtüşmeleri artırmıştı.

Hessen’deki seçim öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, CSU’nun ‘kardeş partisi’ CDU’nun da, SPD’nin de 2013 yılında yapılan seçimlerdekinin çok altında oy alacağını gösteriyor. 2013 seçimlerinde yüzde 38,3 oy alan CDU, bu kez yüzde 29, yüzde 30,7 oy alan SPD yüzde 23 oy alacak. Yeşiller’in ise oyunu yüzde 11,1’den yüzde 18’e çıkaracağı tahmin ediliyor. Sol Parti’nin yüzde 8, FDP’nin yüzde 6’yla meclise girmesi beklenirken, seçimlere ilk kez katılan sığınmacı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif AfD’nin oy patlaması yaşayacağı ve yüzde 13 oy alacağı hesap ediliyor.

Anketlerdeki tahminlerin doğru çıkması ve Bavyera’da yüzde 10’un altına düşerek ‘tarihinde en büyük yenilgiyi’ alan SPD’nin Hessen’de de hezimete uğraması durumunda, ‘Merkel’in birlik partileriyle koalisyonu terk edelim’ şeklinde düşünen sosyal demokratların seslerini iyice yükseltecekleri ve SPD Genel Başkanı Andrea Nahles’in de ‘hedef tahtası’ haline geleceği tahmin ediliyor.

CDU’nun olası oy kaybı ise CDU Genel Başkanı Angela Merkel’e dönük eleştirileri alevlendirecek bir gelişme olarak tanımlanıyor. Berlin’deki siyasi uzmanlar, bu tarzda bir sonucun, Merkel'i siyasi sona taşıyacak yolu biraz daha kısaltacağı görüşünde. CDU’nun meclis grubunda Merkel’e desteğin azalmasına paralel, aynı zamanda seçmenler arasında partisine desteğin gerilemesi sonrasında, 13 yıldır Almanya’yı yöneten CDU liderinin, 2021’de yapılacak genel seçimlerde yeniden başbakanlığa aday olma olasılığı zayıf görünüyor.

Bu arada Almanya genelinde yapılan son kamuoyu araştırmasında iktidarda bulunan büyük koalisyon hükümetini oluşturan Hıristiyan Birlik partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 53,4 olan oy oranları yüzde 39'a geriledi. 24 Eylül 2017'de yapılan genel seçimlerde yüzde 32,9 oy alan CDU/CSU, yüzde 25 oranına geriledi. Seçimlerde yüzde 20,5 oranında oy alarak parlamentonun ikici büyük partisi olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise yüzde 14'e geriledi. 2017’de yüzde 8,9 oranında oy alan Yeşiller, oy oranını yüzde 19'a yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi oldu. Irkçı AfD ise yüzde 16’yla seçimde aldığı oyun yüzde 5 üstünde görünüyor.

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