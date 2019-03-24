HABER

"Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Tapu sorunu çözülmüyor yıllardır. Bakmayın siz Maltepe'de, Kartal'da çözüldü. İstanbul'da 1,5 milyon vatandaşın tapu sorunu var. 25 yılda çözülmüyorsa, çözmeyenlerde bir sorun, irade eksikliği var. Maltepe, Kartal çözüyorsa, İstanbul'da anakent belediyesi çözmüyorsa, sorun çözmeyendedir" - "Bay Kemal olmak güzel, ne var Bay Kemal'de. Bay Kemal olmak için dürüst, namuslu adam olmak lazım, hırsız olmamak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi savunmak lazım"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tapu sorunu çözülmüyor yıllardır. Bakmayın siz Maltepe'de, Kartal'da çözüldü. İstanbul'da 1,5 milyon vatandaşın tapu sorunu var. 25 yılda çözülmüyorsa, çözmeyenlerde bir sorun, irade eksikliği var. Maltepe, Kartal çözüyorsa, İstanbul'da anakent belediyesi çözmüyorsa, sorun çözmeyendedir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahalleleri tapu dağıtım törenindeki konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı sırasında tapu sorunun giderilmesi ve herkesin oturduğu evin tapusunun sahip olması gerektiğini söylediğini aktardı.

Kartal'ın tapu sorununu çözdüğü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın da uzun mücadelelerin ardından bunu gerçekleştirdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bugün benim hayatımın en güzel günlerinden birisi vatandaşlarımızın tapu sahibi olması. Tapu sahibi vatandaşlarım değişik partilere oy verebilirler, hiçbir zaman 'Neden o partiye oy verdin?' diye hiç kimseye özel bir suçlama getirmedim, herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duydum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarını çözmek için irade, kararlılık, ülke sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tapu sorunu çözülmüyor yıllardır. Bakmayın siz Maltepe'de, Kartal'da çözüldü. İstanbul'da 1,5 milyon vatandaşın tapu sorunu var. Oturdukları evlerin tapusu olmayan sayısı büyük bir metropol gibi. 1,5 milyon kişi yıllardır o evlerde oturuyor. Çözülmesi lazım. 25 yılda çözülmüyorsa, çözmeyenlerde bir sorun var, irade eksikliği var. Maltepe, Kartal çözüyorsa, 1,5 milyon tapusu olmayan evde yaşayan İstanbul'da anakent belediyesi çözmüyorsa, sorun çözmeyendedir. Bu nedenle biz Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz. İmamoğlu'nun ilk söylediği şeylerden birisi de '1,5 milyon hanenin tapu sorununu çözeceğiz.' Çözülmeyen, kangren olan sorunları çözeceğiz ki vatandaşın da siyaset kurumuna güveni artsın."

- "İstanbullulardan görev bekliyorum"

Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm sorununa işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Fikirtepe'de insanlar sürüldüler. Büyük binalar yapıldı. Şimdi ortada ne müteahhit var ne daire ne oturacak yer var. Burada insanlar yaşıyordu ve bu insanların çoğu da AK Parti'ye oy veriyordu. Yazık, günah değil mi bu insanlara? Bu insanların hakkını kim savunuyor? Ben savunuyorum, Kadıköy Belediye Başkanı savunuyor, Ekrem İmamoğlu savunuyor. Kentsel dönüşümde yaratılan rantı hak edenler bu vatandaşlarımız, rant onlara ait. Kentsel dönüşüm olsun, yeşil alan, parklar, kreşler olsun ama bu insanları niye süreceksin? 'Ömrüm burda geçti.' diyor vatandaş. Ekrem Beyin projelerinden birisi, kentsel dönüşümde garantör büyükşehir belediye başkanı olacak. Benzerini İzmir'de yaptık."

Her evde bereketin, huzurun olduğu bir Türkiye arzuladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kavgasız, siyasette hizmet yarışının olduğu, iftiranın olmadığı bir Türkiye... Her türlü iftira yapılıyor bize. Bir vatandaş var ben olmasam söyleyeceği hiçbir laf yok, sürekli 'Bay Kemal.' Bay Kemal olmak güzel, ne var Bay Kemal'de. Bay Kemal olmak için dürüst, namuslu adam olmak lazım, hırsız olmamak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi savunmak lazım. Kolay mı Bay Kemal olmak, kolay değil. Biz, onlar gibi değiliz, onlar gibi asla olamayız. Kul hakkına saygı gösteririz, her vatandaşın boğazından helal lokma geçsin isteriz, devletin hazinesine el uzatmayız, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa veririz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte hangi partiye oy vermişse vermiş, eyvallah ama bu sefer İstanbullulardan görev bekliyorum. 25-30 yıldır yönetiyorlar, İstanbul'un hangi sorunu çözdüler? Hiçbir sorunu çözmediler ama cep sorununu çözdüler onu biliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından tapu verilen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, bir çocuğunu kucağına alarak sevdi.

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadıYDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı
Bakırköy'de nevruz kutlaması için toplanmalar başladıBakırköy'de nevruz kutlaması için toplanmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu maltepe tapu

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.