Her evde bereketin, huzurun olduğu bir Türkiye arzuladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kavgasız, siyasette hizmet yarışının olduğu, iftiranın olmadığı bir Türkiye... Her türlü iftira yapılıyor bize. Bir vatandaş var ben olmasam söyleyeceği hiçbir laf yok, sürekli 'Bay Kemal.' Bay Kemal olmak güzel, ne var Bay Kemal'de. Bay Kemal olmak için dürüst, namuslu adam olmak lazım, hırsız olmamak lazım. Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım. Bay Kemal olmak için hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi savunmak lazım. Kolay mı Bay Kemal olmak, kolay değil. Biz, onlar gibi değiliz, onlar gibi asla olamayız. Kul hakkına saygı gösteririz, her vatandaşın boğazından helal lokma geçsin isteriz, devletin hazinesine el uzatmayız, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa veririz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte hangi partiye oy vermişse vermiş, eyvallah ama bu sefer İstanbullulardan görev bekliyorum. 25-30 yıldır yönetiyorlar, İstanbul'un hangi sorunu çözdüler? Hiçbir sorunu çözmediler ama cep sorununu çözdüler onu biliyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından tapu verilen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, bir çocuğunu kucağına alarak sevdi.