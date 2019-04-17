"Bay Şapka" son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - "Bay Şapka" lakabıyla tanınan Ortaköy'ün tanınmış simalarından girişimci Ertekin Dinçay, son yolculuğuna uğurlandı.
Dinçay için Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dinçay'ın tabutuna, sağlığında kullandığı şapkalarından birisi kondu.
Ertekin Dinçay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.
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