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Bay Yanlış 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 11. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2020 02:44 | Son Güncelleme

Bay Yanlış dizisi 11. son bölümüyle ekrana geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın son bölümünde Ezgi, Özgür'ün kendisine yaptığı sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. İkili arasındaki kırgınlık da sona erdi. Bay Yanlış'ın 12. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı.

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 11. bölümüyle 11 Eylül Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 18 Eylül Cuma ekrana gelecek olan 12. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür’e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür’ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi’yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi’nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.

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