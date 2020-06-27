MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bay Yanlış 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Ezgi ve Özgür'ün öpüşme sahnesi damga vuracak! Bay Yanlış 1. bölüm izle!

Bay Yanlış 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Ezgi ve Özgür'ün öpüşme sahnesi damga vuracak! Bay Yanlış 1. bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.06.2020 00:45 | Son Güncelleme

Bay Yanlış dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı romantik komedi türündeki yaz dizisi Bay Yanlış, 26 Haziran Cuma ilk bölümüyle Fox TV'de yayınlandı. Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra hayatını değiştirmek isteyen Ezgi ile restoran sahibi Özgür'ün kaderleri komşu olmalarından sonra değişti. Bay Yanlış 1. bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu. Bay Yanlış 2. bölümde ise Ezgi ve Özgür arasında romantik anlar yaşanacak.

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 26 Haziran Cuma günü ilk bölümüyle FOX TV’de izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’İn yer aldığı dizide, zengin bir restoran sahibi olan Özgür ile sevdiği erkek tarafından doğum gününde aldatıldıktan sonra doğru erkeği bulmak isteyen Ezgi'nin hikayesi dikkat çekti. İlk bölümüyle beğeni toplayan Bay Yanlış'ın 3 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümünden de romantik bir fragman yayınlandı. Bay Yanlış 2. bölüm fragmanında Özgür ve Ezgi arasında evde romantik anlar yaşanacak.

Bay Yanlış_1 (2)

BAY YANLIŞ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış'ın 1. bölümünde, hayatı alt üst olan Ezgi, yeni kararlar almayı kafasına koyduktan sonra ise Bay Yanlış ile tanıştı.

Bay Yanlış_1 (7)

Doğru erkeği bulup evlenmek isteyen Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başladı. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi arasında ise zamanla yakınlaşma başladı.

Bay Yanlış_1 (1)

BAY YANLIŞ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner’le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur.

Bay Yanlış_1 (8)

Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır.

Bay Yanlış_1 (5)

Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür’dür.

Bay Yanlış_1 (4)

bay

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Ekranlara damga vurdu! İşte detaylarEkranlara damga vurdu! İşte detaylar
Aksiyon macera sevenler ekran başınaAksiyon macera sevenler ekran başına
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum!

26 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunda son durum!

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

'Çatlak Şanzel' Şanzel Çetin'den Armağan Çağlayan'a cinayet itirafı! 'Doktoru öldürdüm'

O ilde ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

O ilde ikinci dalga paniği! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

'AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu' sözleri tepki çekmişti! Açıklama geldi

'AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu' sözleri tepki çekmişti! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arıza dizisine yeni oyuncu! Arıza'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Arıza dizisine yeni oyuncu! Arıza'nın oyuncu kadrosu belli oldu! Arıza dizisi ne zaman yayınlanacak?

Kerem Bürsin'den Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'i şaşırtan soru: Bunu soramazsın!

Kerem Bürsin'den partneri Hande Erçel'i şaşırtan soru: Bunu soramazsın!

Bay Yanlış konusu nedir, oyuncuları kimler? Can Yaman'ın dizisi Bay Yanlış nerede çekiliyor?

Ekranlara damga vurdu! İşte detaylar

Gençliğim Eyvah Oyuncuları Kimdir? Gençliğim Eyvah Konusu Nedir?

Gençliğim Eyvah Oyuncuları Kimdir? Gençliğim Eyvah Konusu Nedir?

Doğduğun Ev Kaderindir Ne Zaman Başlıyor? Demet Özdemir’den Merak Uyandıran Paylaşım

Doğduğun Ev Kaderindir Ne Zaman Başlıyor? Demet Özdemir’den Merak Uyandıran Paylaşım

Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor?

Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış dizisi ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.