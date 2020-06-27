Bay Yanlış 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Ezgi ve Özgür'ün öpüşme sahnesi damga vuracak! Bay Yanlış 1. bölüm izle!

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 26 Haziran Cuma günü ilk bölümüyle FOX TV’de izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’İn yer aldığı dizide, zengin bir restoran sahibi olan Özgür ile sevdiği erkek tarafından doğum gününde aldatıldıktan sonra doğru erkeği bulmak isteyen Ezgi'nin hikayesi dikkat çekti. İlk bölümüyle beğeni toplayan Bay Yanlış'ın 3 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 2. bölümünden de romantik bir fragman yayınlandı. Bay Yanlış 2. bölüm fragmanında Özgür ve Ezgi arasında evde romantik anlar yaşanacak.

BAY YANLIŞ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış'ın 1. bölümünde, hayatı alt üst olan Ezgi, yeni kararlar almayı kafasına koyduktan sonra ise Bay Yanlış ile tanıştı.

Doğru erkeği bulup evlenmek isteyen Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başladı. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi arasında ise zamanla yakınlaşma başladı.