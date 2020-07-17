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Bay Yanlış 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Özgür ve Ezgi Göcek'te ıssız adaya düşüyor! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 17.07.2020 01:00 | Son Güncelleme

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 4. bölümüyle 17 Temmuz Cuma akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Bay Yanlış 4. yeni bölümde, Ezgi ve Özgür'ün başı Göcek'te büyük derde giriyor. Başlarına gelen talihsizlikler nedeniyle ıssız adaya düşen Ezgi ve Özgür'ü zor anlar bekliyor. İşte Bay Yanlış 4. bölümden 2. fragman ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 17 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır.

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Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.

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BAY YANLIŞ GÖCEK'TE ÇEKİLDİ!

Bay Yanlış dizisinin ekibi, yeni bölüm çekimlerini Göcek'te gerçekleştirdi.

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Bay Yanlış'ın son bölümünde Özgür ve Ezgi yaptıkları anlaşma gereği Özgür’ün kız kardeşinin düğününe katılmak için Göcek’e gittiler. Sürprizlerle dolu yol macerasının ardından Özgür’ün annesinin evine varan ikilinin renkli anlarına Göcek’in nefes kesen manzarası eşlik etti. Özgür ve Ezgi'nin Göcek'in dünyaca ünlü koylarındaki tekne gezisi sırasında ise romantik anlar yaşandı.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi’nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür’le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz.

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Bu arada Ezgi’yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür’e yanlış davrandığını düşünür. Özgür’le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır.

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Ezgi’nin düğüne gelmek istemesi, Özgür’ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.

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