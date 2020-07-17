Bay Yanlış 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Özgür ve Ezgi Göcek'te ıssız adaya düşüyor! Bay Yanlış yeni bölümde neler olacak?

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 17 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 4. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır.

Cansu ve Deniz’in içi rahat etmez. Ezgi’nin Özgür’e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek’e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür’ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.

BAY YANLIŞ GÖCEK'TE ÇEKİLDİ!

Bay Yanlış dizisinin ekibi, yeni bölüm çekimlerini Göcek'te gerçekleştirdi.



Bay Yanlış'ın son bölümünde Özgür ve Ezgi yaptıkları anlaşma gereği Özgür’ün kız kardeşinin düğününe katılmak için Göcek’e gittiler. Sürprizlerle dolu yol macerasının ardından Özgür’ün annesinin evine varan ikilinin renkli anlarına Göcek’in nefes kesen manzarası eşlik etti. Özgür ve Ezgi'nin Göcek'in dünyaca ünlü koylarındaki tekne gezisi sırasında ise romantik anlar yaşandı.