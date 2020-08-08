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Bay Yanlış 6. bölüm izle! Özgür ve Ezgi'nin öpüşme sahnesi son bölüme damga vurdu! Bay Yanlış 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2020 01:31 | Son Güncelleme

Fox TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış bir haftalık aranın ardından merakla beklenen 6. bölümüyle ekrana geldi. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı Bay Yanlış'ın 6. bölümüne Özgür ve Ezgi arasındaki romantik anlar ve ilk defa öpüşmeleri damga vurdu. Bay Yanlış dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Bay Yanlış 6. bölümde yaşananlar.

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış, Kurban Bayramı nedeniyle ekrana bir hafta ara vermişti. Sevilen dizi 6. bölümüyle 7 Ağustos Cuma akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış'ın 6. bölümüne Özgür ve Ezgi arasında romantik anlar ve öpüşme sahnesi damga vurdu. Ancak ikilinin öpüştüğü anların Özgür'ün rüyası olduğu ortaya çıktı.

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BAY YANLIŞ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bay Yanlış dizisinin 14 Ağustos Cuma ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Göcek’ten dönen Özgür ve Ezgi’nin sevgili oyunu artık bitmiştir. İkisi de rahatlayıp hayatlarına devam edeceklerine, aksine üzgündürler. Ezgi, Serdar’la yemek için sözleşir ama kafası çok karışıktır.

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Artık eskisi kadar bunu istemediğini hisseder ve duygularıyla mantığı arasında gidip gelir.

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O yüzden yemeği de bahaneler bulup ertelemeye çalışır.

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Özgür de artık Serdar konusunda eskisi gibi değildir. Onun varlığından rahatsız olmaya başlamıştır.

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Ezgi de Özgür’deki bu değişmeleri fark eder ve kendisine aşık olup olmadığını sorgulamaya başlar.

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