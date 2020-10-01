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Bay Yanlış dizisinin 14. ve final bölümünden yeni fragman yayınlandı! Bay Yanlış ne zaman bitiyor? İşte finalde yaşanacaklar

01.10.2020 21:46 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin romantik komedi dizisi Bay Yanlış ekrana veda ediyor. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı Bay Yanlış'ın 14. ve final bölümünden yeni fragman yayınlandı. Peki Bay Yanlış ne zaman final yapacak? İşte Bay Yanlış final bölümünde yaşanacaklar.

Gold Film-Faruk Turgut'un üstlendiği Bay Yanlış ekran macerasını noktalıyor. Haziran ayında yayınlanmaya başlayan Bay Yanlış dizisinin reytingleri, iddialı yapımların ekrana çıktığı yeni sezonda düşüş yaşamıştı. Final kararı alınan dizinin son bölüm çekimleri de geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Bay Yanlış dizisi 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 14. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Bay Yanlış_Final (1)

BAY YANLIŞ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşadıklarından dolayı Özgür iyice bunalmıştır  ve kafasını boşaltmak için soluğu ormanda alır. Ama oradaki yalnızlığı çok uzun sürmez Ezgi, Ozan ve Deniz yanına gelir. Hep birlikte eğlenceli bir gün geçirirler. Özgür yaşadığı her olumsuzlukta gücünü Ezgi’den almaktadır.

Bay Yanlış_Final (3)

Onunla paylaştığı her anda onsuz olamayacağını daha da iyi anlar ve Ezgi’ye evlenme teklifi eder. Ezgi nihayet hayalini yaşamaktadır, gerçek aşkı bulmuştur. Özgür’le sonsuza kadar mutlu olmak için teklifine evet der.

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