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Bayan belediye başkanı greydere binerek kar kürüdü

26.01.2021 10:56 | Son Güncelleme:
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Bayan belediye başkanı greydere binerek kar kürüdü

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerine yağan yoğun kar yağışı sonrası belediye greyderine binerek kar kürüdü.Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde son yılların en soğuk günleri yaşanırken, uzun zamandır beklenen kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerine yağan yoğun kar yağışı sonrası belediye greyderine binerek kar kürüdü.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde son yılların en soğuk günleri yaşanırken, uzun zamandır beklenen kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Pazaryeri Belediyesine bağlı ekipleri ilçede kar yağışı sonrası yoğun bir çalışma içine girerken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise ekipleri ziyaretinde greydere binerek kar kürüdü.

"Belediye personelimiz sabahlara kadar mesai saati gözetmeden çalışıyorlar"
Burada İHA muhabirine bir açıklama yapan Başkan Tekin, "Beklediğimiz kar geldi. İlçemizde bolluğun bereketin simgesi olan kar yağışı bütün ilçe halkını sevindirdi. Pazaryeri Belediyesi olarak biz de elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz. Karayolları ve İl Özel İdaresi ile işbirliği içerisindeyiz. İlçemizde 6 mahallemiz var ve açılmadık yol, tuzlanmadık sokağımız kalmadı. Yine ana arter çalışmalarımız, köylerimize giden yol çalışmalarımız da tamamlandı. Tarla yollarımız, arazi yollarımız, besihane yollarımız açık. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediye personelimiz sabahlara kadar mesai saati gözetmeden çalışıyorlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Kar olsun, bereket olsun biz sabahlara kadar çalışmaya razıyız" dedi.

Bayan belediye başkanı greydere binerek kar kürüdü

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