HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Dünyanın en güzel kalçaları yarışmasını iki kez kazanarak 'Bayan Popo' lakabı tescillenen Suzy Cortez'in bir ayda kazandığı para adeta dudak uçuklattı.

'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

Cortez internet üzerinden yaptığı yetişkin şovlarıyla ayda 192,000 Sterlin yani 1,484,475 Türk Lirası kazanıyor.

abola

29 yaşındaki Cortez yayınladığı videolara hayranlarının bayıldığını ve ona her zaman saygı duyduklarını söylüyor.

cort

'Asla sınırı aşmıyorlar' diyen genç kadın dünyanın dört bir yanından hayranları olduğunu ve ne yazık ki herkesle konuşamadığını anlatıyor.

basliksiz-111275613285e1f65fa56f86

Hayranlarının ondan farklı talepleri olduğunu söyleyen Cortez bazen iç çamaşırlı bazen bikinili bazen de isteğe göre çıplak poz verdiğini söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?Bağırsak gazı neden olur, ne iyi gelir?
Corona Virüsü Almanya'ya da SıçradıCorona Virüsü Almanya'ya da Sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAYAN POPO suzy cortez aylık kazanç

En Çok Okunan Haberler

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Koronavirüs alarmı! Pekin'deki Tiananmen Meydanı'na girişler yasaklandı

Koronavirüs alarmı! O bölgeye giriş yasaklandı

Virüs korkunç boyutlara ulaştı! Doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Çin'de doktorlar kendilerine bez bağlıyor!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!

‘Denizci kedi’ sosyal medyayı salladı!

'Yüzyılın Anlaşması' bugün açıklanacak!

'Yüzyılın Anlaşması' bugün açıklanacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.