'Bayan Popo'nun bir ayda kazandığı para dudak uçuklattı!

Cortez internet üzerinden yaptığı yetişkin şovlarıyla ayda 192,000 Sterlin yani 1,484,475 Türk Lirası kazanıyor.

29 yaşındaki Cortez yayınladığı videolara hayranlarının bayıldığını ve ona her zaman saygı duyduklarını söylüyor.

'Asla sınırı aşmıyorlar' diyen genç kadın dünyanın dört bir yanından hayranları olduğunu ve ne yazık ki herkesle konuşamadığını anlatıyor.

Hayranlarının ondan farklı talepleri olduğunu söyleyen Cortez bazen iç çamaşırlı bazen bikinili bazen de isteğe göre çıplak poz verdiğini söylüyor.

