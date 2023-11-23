BAYAN VE ERKEK ÖĞRETMENE HEDİYE FİKİRLERİ 2023: Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler Günü için en anlamlı ve cazip öneriler!

24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım devam ederken sevgisini en güzel şekilde ifade etmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene ne hediye alınır? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediye fikirleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE EDİLİR?

Öğretmenler Günü'nde öğretmene sevgilerini simgesel olarak bir hediye ile göstermek isteyen öğrenciler için farklı hediye alternatifleri bulunuyor. Kişiye özel isimli termos, öğretmenler için duvar saati, isimli Oscar Ödülü ve öğretmenlere özel isim baskılı hediye seti bunlardan biri.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

İşte Öğretmenler Günü için alınabilecek hediyeler:

İsimli su matarası

Özel baskılı bardak altlığı

Kişiye özel fincan seti

Öğretmenler özel isimli kupa bardak

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

ERKEK ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Defter

Kolye

Saat

Takvim

BAYAN ÖĞRETMENE NE HEDİYE ALINIR?

Kokulu çiçek

Roman/şiir kitabı

Siyah dolma kalem

Kalem seti

Çikolata

Tatlı

Kahve

Sıcak içecek

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN EN CAZİP HEDİYELER

Hediyelik eşya

Kitap Ayracı

Kalemlik

Not defteri





