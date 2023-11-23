BAYAN VE ERKEK ÖĞRETMENE HEDİYE FİKİRLERİ 2023: Öğretmene ne hediye alınır? 24 Kasım Öğretmenler Günü için en anlamlı ve cazip öneriler!

24 Kasım Öğretmenler Günü için geri sayım devam ederken sevgisini en güzel şekilde ifade etmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alınacak hediyeler nelerdir? Bayan ve erkek öğretmene ne hediye alınır? İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için en güzel hediye fikirleri...
Öğretmenler Günü'nde öğretmene sevgilerini simgesel olarak bir hediye ile göstermek isteyen öğrenciler için farklı hediye alternatifleri bulunuyor. Kişiye özel isimli termos, öğretmenler için duvar saati, isimli Oscar Ödülü ve öğretmenlere özel isim baskılı hediye seti bunlardan biri.
İşte Öğretmenler Günü için alınabilecek hediyeler:
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.