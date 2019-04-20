Bayat ekmek yarışmasında kazananlar belli oldu

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından ekmek israfını önlemek için düzenlenen ‘Bayat Ekmek Yemek Yarışması’nda dereceye giren ve mansiyon alan yemeklerin sahipleri, Gastro Akademi’de düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Ekmek israfına dikkat çekmek maksadıyla Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ‘Ekmek, Tarlada Çiftçinin Sofrada Senin Emeğin’ sloganı ile düzenlendiği ‘Bayat Ekmek Yemek Yarışması’nda dereceye girenler belli oldu. Onlarca ev hanımının bayat ekmekleri kullanarak hünerlerini sergilediği yarışmanın jüri üyeliklerini ise Nizamettin Ceylan, Hasan Hüseyin Kaplan, Reşat Kahrıman, Recep Hakan Ziya ve Lale Yıldız gerçekleştirdi. Yapılan jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olan Fatma Çiftçi’ye sürahi takımı, ikinci olan Nuray Bedir’e tencere takımı ve üçüncü olan Hatice Yıldız’a çatal-kaşık-bıçak takımı verildi. Mansiyon kazanan Esra Aydı ile Necla Kaplan Yörüklü’ye ise masa örtüsü ve tava takdim edildi.

Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alanlara ödüllerini Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ve Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık teslim etti. Bayat Ekmek Yemek Yarışması’na verdiği desteklerden ötürü Gastro Akademi kurucusu Recep Hakan Ziya’ya da protokol mensupları tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Kocabıyık, “İhtiyacımız kadar ekmek almalıyız. Aksi takdirde evde biriken ihtiyaç fazlası ekmekler bir süre sonra çöpe gidiyor. Bu projemizde bizlere destek sağlayan Gastro Akademi’ye, Foto Kumru’ya ve Hane Züccaciye’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.



