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Bayat ekmekler yemeğe dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:09 | Son Güncelleme

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, ekmek israfını önlemek için ‘Bayat Ekmek Yemeği Yarışması’ düzenliyor.Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, ‘Ekmek, Tarlada Çiftçinin Sofrada Senin Emeğin’ sloganı ile düzenlendiği ‘Bayat Ekmek Yemeği Yarışması’ ile ekmek israfına dikkat çekmek istiyor.

Bayat ekmekler yemeğe dönüşüyor

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, ekmek israfını önlemek için ‘Bayat Ekmek Yemeği Yarışması’ düzenliyor.
Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi, ‘Ekmek, Tarlada Çiftçinin Sofrada Senin Emeğin’ sloganı ile düzenlendiği ‘Bayat Ekmek Yemeği Yarışması’ ile ekmek israfına dikkat çekmek istiyor. Yarışmanın ilk aşamasında Bursa’da tanınmış 10 kadın, Gastro Akademi’de usta şeflerin eşliğinde bayat ekmeklerden yemek yaptı. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ise, ekmek israfına dikkat çekmek istediklerini ifade etti. Konunun özellikle kadınları ilgilendirdiğini söyleyen Kocabıyık, “Evde ekmek israfı konusunda en fazla hassasiyet gösterecek olan kadınlardır. Ayrıca toplu yemek yenilen yerlerde ekmek israfı çok daha fazla yapılıyor. Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bizler de bu noktaya dikkat çekmek ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi hayata geçirdik. Bugün ilk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada yarışmamız olacak. Katkı koyan tüm dostlarımıza, çalışmalarımızı destekleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanız Alinur Aktaş’a ve Bursa Kent Konseyi Başkanvekilimiz Şuayip Toprak’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Ekmek israfının oldukça büyük boyutlara ulaştığını söyleyen Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, “İsrafa dikkat çekmek için gayret gösteren bütün kadınları tebrik ediyorum” dedi.
Bayat Ekmek Yemek Yarışması’nın son başvuru tarihi 18 Nisan. 20 Nisan günü BUSMEK Ertuğrul Kurs Merkezi’nde yapılacak değerlendirmeler sonucunda ilk üçe girene çeşitli hediyeler verilecek. Yarışmaya Bursa Kent Konseyi web sitesi ile sosyal medya hesaplarında bulunan başvuru formunu doldurarak katılabilirsiniz.

Bayat ekmekler yemeğe dönüşüyor

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