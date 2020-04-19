Bayatlamayan açma tarifi

Peki bayatlamayan lezzetli mi lezzetli bir açma nasıl yapılır? Püf noktası hangi malzemede saklı? Bunları merak ediyorsanız buyurun tarife..

MALZEMELER

1 yemek kaşığı kuru maya

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

1 şişe soda

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta beyazı (sarısını üzerine sürmek için ayırın)

1 yemek kaşığı tuz

6.5 su bardağı un

Arasına sürmek için:

Oda ısısında tereyağ

Üzeri için:

Ayırdığınız 1 adet yumurta sarısı

Haşhaş veya çörek otu

Not:

Hamurunu yaparken kullanacağınız yumurta ve sodanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

YAPILIŞI:

Mayayı ılık süt ve şekerle birlikte derin bir kaba alın. Tahta bir kaşıkla karıştırın ve üzerini streç film ile kapatarak aktifleşmesi için 10 dakika bir kenarda bekletin.

Mayalanma süreci tamamlandığında içerisine soda, sıvı yağ ve yumurtanın beyazını ekleyin.

Daha sonra yavaş yavaş un ve tuzu ilave edin. Ele yapışan yumuşak bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun.

Hamur hazır olunca, üzerini streç film ile örterek ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanıp kabardığında elinizle küçük parçalara bölün. Yağlı kağıt üzerinde bu küçük parçaları elinizle çay tabağından daha büyük boyda olacak biçimde açın.

Açtığınız hamurun üzerine oda ısısında yumuşattığınız tereyağından bir parça alıp sürün.

Ardından hamuru rulo şeklinde sarıp döndürün ve kenara alın. Tüm hamura bu işlemi uygulayın.

Rulo yaptığınız hamur parçalarını uçlarından çekerek biraz uzatın. Kendi etrafında döndürün ve uçlarından birleştirerek yuvarlak şekil verin.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine şekil verdiğiniz hamurları yerleştirin.

Hepsini yerleştirdikten sonra fırın tepsisinde 45 dakika daha ikinci mayalanma işlemi için bekletin.

Süre dolduğunda üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün ve haşhaş veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 12 dakika kadar kızarana dek pişirin.

Fırından çıkınca üzerini bir örtüyle örtün ve bu şekilde soğutun. Böylelikle açmalarınız yumuşak kalır.

Açmalarınız servise hazır. 4 güne kadar aynı tazelikte olacaklar. Size de bu harika tarifi uygulayıp sevdiklerinizle paylaşmak kalıyor. Dilerseniz hamurun içine zeytin, peynir veya kekik ve pulbiber gibi çeşitli baharatlar ekleyebilirsiniz. Yanına bir de demli bir çay koyun, sonra değmeyin keyfinize!

Afiyet olsun!

