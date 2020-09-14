Bayat’ta 3 ev ve 1 samanlık yandı

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sadık Ölmez’e ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler Ölmez’e ait samanlık ile Halim ve Hüseyin Önger’e ait evlere sıçradı. İhbar üzerine köye Bayat Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahale ettiği yangın bir süre kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 3 ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

