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Bayat’ta çıkan yangında 1 ev, samanlık ve ahır yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Yukarı Emirhalil köyünde çıkan yangında 1 ev, samanlık ve ahır yanarken 10 buzağı da telef oldu.Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Recep Okumuş’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Yukarı Emirhalil köyünde çıkan yangında 1 ev, samanlık ve ahır yanarken 10 buzağı da telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, köy muhtarı Recep Okumuş’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlık ve ahıra sıçradı. İhbar üzerine köye Bayat ve İskilip Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında muhtar Okumuş’a ait ev, samanlık ve ahır komple yandı. Yangın esnasında ahırda bulunan 10 adet buzağı da kurtarılamadı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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