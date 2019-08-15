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Bayat’ta yangın: 4 ev kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında H.U., A.U., A.K.

Bayat’ta yangın: 4 ev kül oldu

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında H.U., A.U., A.K. ve N.U.’ya ait evler alevlere teslim oldu.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bayat’ta yangın: 4 ev kül oldu

Bayat’ta yangın: 4 ev kül oldu

Bayat’ta yangın: 4 ev kül oldu

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