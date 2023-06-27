BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Bayburt Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

Bayburt bayram namazı saati merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Peki, Bayburt'ta Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri il il açıklandı. İşte Bayburt bayram namazı saati...

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Bayram namazı vakitlerini il il açıkladı. Bu kapsamda Bayburt'ta Kurban Bayramı namaz saati 05:27 olarak belirlendi.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ankara bayram namazı saati: 05.57

İzmir bayram namazı saati: 06.24

Trabzon bayram namazı saati: 05.27

Bursa bayram namazı saati: 06:12

Kocaeli bayram namazı saati: 06.07

Gaziantep bayram namazı saati: 05.46

Adana bayram namazı saati: 05.54

Adıyaman bayram namazı saati: 05.41

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:09

Ağrı bayram namazı saati: 05.17

Aksaray bayram namazı saati: 05.56

Amasya bayram namazı saati: 05.43

Antalya bayram namazı saati: 06.13

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

1. Rekat Kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.



