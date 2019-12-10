Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Pekmezci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail Polisinden Mescid-i Aksa'da Saldırı" başlıklı fotoğrafını seçen Pekmezci, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Pekmezci, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan yıllığın da çok değerli bir eser olduğunu söyledi.

