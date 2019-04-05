Bayburt Belediyesinde devir teslim töreni

Bayburt'ta MHP'den Belediye Başkanı seçilerek mazbatasını alan Hükmü Pekmezci göreve başladı.

Belediye girişinde personel ve çok sayıda kişi tarafından karşılanan Pekmezci için kurban kesildi, dua okundu.

Görevi sona eren Belediye Başkanı Mete Memiş, Pekmezci'yi ve beraberindekileri belediye önünde karşıladı ve birlikte başkanlık makamına geçildi.

Burada Pekmezci'yi tebrik eden, görevinde başarılar dileyen ve şehrin anahtarını teslim eden Memiş, belediyenin bazı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Pekmezci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıl önce 7 oyla kaybettiği belediye başkanlığına Bayburt halkının teveccühü ile yeniden seçildiğini söyledi.

Bayburt halkının kendisine ve partisine olan güvenci nedeniyle teşekkür eden Pekmezci, "Kuşkusuz ki aldığımız bu görev önemli ve kutsi bir görev. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek durumunda olduğumuzun bilincindeyiz.Bayburt için güzel şeyler yapmak arzusundayız. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Pekmezci, gerek belediye meclis üyeleri gerekse de parti teşkilatlarıyla Bayburt halkına layık olabilmek adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, "Gün gelecek bugün Sayın Mete Memiş'in bize emanet ettiğini bizden sonra geleceklere bizler emanet edeceğiz. Onun için bizler bu şehirde gönülleri vatan sevgisiyle dolu, gerçek manada vatanı sevenlerin bulunduğu bu şehirde onlara hizmet etmek kadar önemli bir görev kabul etmiyoruz. Allah nasip ederse bu 5 yıl içerisinde elimizden gelen o gayreti sarf edeceğiz. Bayburt'u layık olduğu yere getirmek en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Devir teslim törenine MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi MKYK üyesi İdris Aydın de eşlik etti.

