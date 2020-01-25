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Bayburt Belediyesinden Elazığ'daki deprem bölgesine yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:04 | Son Güncelleme

Bayburt Belediyesinden Elazığ'daki deprem bölgesine yardım kampanyası

Bayburt Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yönelik yardım kampanyası başlattı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye binasında yardım kampanyasıyla ilgili gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kendi koordinasyonluklarında, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve AFAD Bayburt İl Müdürlüğü ile yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Kampanyayla gıda, kullanılmamış giysi ve ısıtıcı yardımlarının yapılacağını aktaran Pekmezci, yardımseverlerin Bayburt Belediyesine ait "ALO 185, ALO 153 zabıta, 0537 788 20 30 ve 0533 776 7980" numaralı telefonları arayarak veya bizzat belediyeye başvurarak kampanyaya katılabileceklerini belirtti.

Pekmezci, 30 Ocak perşembeye kadar devam edecek kampanya kapsamındaki yardımların, Şeyhhayran Mahallesi Türkistan Caddesi'nde bulunan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde toplanacağını ifade ederek, yardımların 31 Ocak'ta, Cuma namazından sonra deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarılacağını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt Elazığ yardım

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