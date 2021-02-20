YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt buz kesti

Bayburt buz kesti

20.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti.Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi kısmen buz tuttu, çeşmeler dondu.

Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti.
Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi kısmen buz tuttu, çeşmeler dondu. Bayburt’ta soğuk hava etkisini artırdı. Kar yağışıyla birlikte zeminin beyaza büründüğü Bayburt’ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentte sessizlik hakim olurken evlerinde vakit geçiren birçok vatandaş yaktıkları sobanın üzerinde kestane ve patates közlemesi yaparak keyifli kış günü geçirmeye çalışıyor.
Kar ve soğuk havanın daha fazla etkili olduğu Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise akarsular, çeşmeler dondu, göletlerin yüzeyini kısmen buz kapladı. Yüzeyi donan göletler adeta Sibirya’yı aratmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi
1/

Bayburt Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:38
İkindi
15:37
Akşam
18:07
Yatsı
19:25

Bayburt Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Bayburt’ta 80 bin baş hayvana şap aşısı vurularak 18 bin hayvana küpe takılacak

Bayburt’ta 80 bin baş hayvana şap aşısı vurularak 18 bin hayvana küpe takılacak

Emniyet Müdür Yardımcısı Güney’den veda ziyareti

Emniyet Müdür Yardımcısı Güney’den veda ziyareti

Bayburt Üniversitesinde eğitim öğretim yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilecek

Bayburt Üniversitesinde eğitim öğretim yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim modelleriyle gerçekleştirilecek

Bayburt Belediyesi’nden 21 Şubat’a özel kitap

Bayburt Belediyesi’nden 21 Şubat’a özel kitap

Bayburt’ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Bayburt’ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Başkan Pekmezci, Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısına katıldı

Başkan Pekmezci, Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.