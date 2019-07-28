BAYBURT (AA) - Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nda şenlik düzenlendi.

Şölenin son gününde, yöresel sanatçılar Naim Coşkun, Ceylan Candan, Sezai Seçen, Turan Ali, Azmi Küçük, Nuray Şimşek ve Seyfettin Çakıral sahne aldı.

Çok sayıda kişinin katılığı etkinlikte katılımcılar sanatçıların parçaları eşliğinde eğlendi. Protokol üyeleri de katılımcılarla halayda yer aldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2 bin metrenin üzerinde bir alanda gönül coşkusunu herkesle paylaştıklarını söyledi.

Şölene emek veren herkese teşekkür eden Pekmezci, "Bütün arkadaşlarımız 7 gün boyunca elinden geldiği kadar gayret ve çabayı gösterdi. İnşallah kazasız belasız bu şölenleri tamamladık." dedi.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk de binlerce kişinin bir araya gelmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Etkinlik, Vali Vekili Coşkun Öztürk, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın sanatçılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) Başkanı Yahya Akengin, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Türkiye Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka, il dışında faaliyet gösteren Bayburt derneklerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

