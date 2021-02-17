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Bayburt güne karla uyandı

17.02.2021 08:49 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt’ta sabah saatlerinde etkili oldu.

Bayburt’ta sabaha karşı etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü, vatandaşlar güne karla uyandı.
Türkiye genelinde aralıklarla kendini gösteren kar yağışı Bayburt’ta sabah saatlerinde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Vatandaşlar güne karla uyanırken, yağışın devamını diledi.
Güne karla uyanan esnaf, belediye ekiplerine yardımcı olup işyerlerinin önlerini süpürerek, vatandaşların kaldırımda rahat yürüyebilmeleri için çaba sarf etti. Yollardaki ve kaldırımlardaki gizli buz tehlikesine karşın Bayburt Belediyesi kar küreme çalışması başlatarak, temizlik görevlilerince kaldırım ve sokaklar temizlendi.
Kar yağışı yüksek rakımlı güzergahlarda daha etkili oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karla mücadele çalışmasına start verdi.

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