YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

08.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre Bayburt’un da aralarında bulunduğu 34 şehir için kuvvetli rüzgâr, 28 şehir için rüzgâr, sel ve çığ beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-70 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.Sarı uyarı verilerek kuvvetli rüzgârın beklendiği şehirler arasında Bayburt’ta yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre Bayburt’un da aralarında bulunduğu 34 şehir için kuvvetli rüzgâr, 28 şehir için rüzgâr, sel ve çığ beklenildiği belirtilerek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz’de fırtına (50-70 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa), yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Sarı uyarı verilerek kuvvetli rüzgârın beklendiği şehirler arasında Bayburt’ta yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

Bayburt Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:38
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Cemre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

Bayburt için şiddetli rüzgar uyarısı

Asırlık değirmenin taşları beş kuşaktır dönüyor

Asırlık değirmenin taşları beş kuşaktır dönüyor

Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

Bayburt Üniversitesi, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Gazi Üniversitesi ile eşleştirildi

Bayburt’ta kar yağışı altında cuma namazı

Bayburt’ta kar yağışı altında cuma namazı

Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı

Bayburt’ta lapa lapa kar yağışı

Başkan Yöney’den kredi ertelemesine yönelik açıklama

Başkan Yöney’den kredi ertelemesine yönelik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.