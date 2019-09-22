Bayburt Kalesi'nde gün yüzüne çıkarılan müzede sergilenecek

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük 3'üncü kalesi olan ve 150 bin metrekarelik alanda, 3 kilometre uzunluğa sahip surların yer aldığı Bayburt Kalesi'nde, 2 yıl önce başlatılan restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, proje kapsamında yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan tarihi kalıntıların, kale girişinde yapılması planlanan müzede sergileneceği belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan proje kapsamında; Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergâhında önemli bir kavşak noktasında yer alan Bayburtta, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı bilinen Bayburt Kalesi'nde, 2017 yılında restorasyon ve arkeolojik kazı çalışması başlatıldı. Türkiye'nin en büyük 3'üncü kalesi olma özelliği taşıyan kalede, 2 yıldır süren çalışmalarda; 1'inci Justinianus dönemine tarihlenen 2 sarnıç yapı ile 11'inci yüzyıla tarihlenen kilisenin plan özelliklerinin yanı sıra Roma ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda keramik eser, ok ucu ve pipo bulundu. Sarnıçlar ve kilise ile 1 konut gün yüzüne çıkarıldı. Kale ve çevresinde, han, hamam, cami ve bedesten gibi eserlerin çıkarılması için sürdürülen çalışmalarda bölgeden, 19 envanterlik, 44 etütlük eser ve 100 buluntuya ulaşıldı.

DEPODA MUHAFAZA EDİLİYOR

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 300’e yakın hane olduğundan bahsedilen kale içerisinden titizlikle ortaya çıkarılan eserler, yine aynı hassasiyetle müze bünyesindeki arkeologlar tarafından temizliği ve restorasyonu yapılarak depoda muhafaza ediliyor. Kent sakinleri ve ziyaretçiler ise, restorasyon ve arkeolojik kazıların tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Oluşturulacak müzede, tarihi bulguların sergilenmesinin, kentin yanı sıra, bölge turizmine de ciddi katkı sağlaması hedefleniyor.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Kazı çalışmalarına ilişkin konuşan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, çıkarılan eserlerin değerlendirilip, sınıflandırılma işleminin ardından, proje kapsamında kale önünde yapılması planlanan müzede sergileneceğini söyledi. 150 bin metrekare alan üzerinde kurulu, çevresinde 3 kilometre uzunluğa sahip surların yer aldığı kaleden çıkarılan eserlerin tarihe ışık tutacağını belirten Battal, "Tarihi kayıtlara baktığımızda Bayburt Kalesi'nin inşası milattan önce Urartular zamanına gidiyor. Süren çalışmasının sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. İçinde yapılan küçük kazılarda yerleşim yerlerinin temellerine ulaşılıyor. Bu hususta tarihi kayıtlara rastlanılıyor ve bunlar toplanılıp biz müzede sergilenmesi için altyapılar hazırlanıyor. Bu dünyanın neresinde olursa olsun turistleri buraya çekecektir ve ciddi bir çekim merkezi olacağını düşünüyoruz. Kazı çalışmaları uzun yıllar sürüyor, ama birinci derecede ana surların tamiratı önümüzdeki yıl tamamlanacak. Bayburt Kalesi'nin bir diğer adı da Çinimaçin Kalesi. Çiniler üzerinde uzmanlar tarafından 3 yıldır bir mutfak çalışması yapılıyor. Renk ve desen üzerinde çalışılıyor ve deneme monteleri yapılıyor. Bayburt Kalesi, 2-3 ay içinde de çinilerine yeniden kavuşacak" dedi.

'TURİZM POTANSİYELİNİ ARTTIRACAKTIR'

Kaleyi ziyaret eden Kürşat Kara da, çalışmaların tamamlanmasını heyecanla beklediklerini söyleyerek, "Yoğun bir şekilde çalışma yapılıyor. Çalışmalar, Bayburt için bir katma değer olacak. Tarihi İpek Yolu üzerindeki bölge, bu sayede yoğun turist akınına uğrayacağını umuyorum. Proje ile tarihe ışık tutacak eserlerin müzede sergilenmesi, kent ve bölge turizm potansiyelini arttıracaktır" diye konuştu.

'GÖRKEMLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Adana'dan gezi için Bayburt'ta gelen Hava Yurdakul ise, "Bayburt Kalesi'nin Türkiye'nin 3'üncü büyük ihtişamlı kalesi olduğunu duyduk, görmeye geldik. Şu anda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kale içerisinde cami ve çeşitli yapılar varmış, onlar da gün yüzüne çıkarılacak olursa kale çok daha görkemli olacaktır" ifadelerinde bulundu.