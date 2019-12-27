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  4. Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı

Bayburt Kop Dağında yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:34 | Son Güncelleme

Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi’nde yoğun kar yağışı başladı.Bayburt’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı.

Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı Geçidi’nde yoğun kar yağışı başladı.
Bayburt’ta akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Bayburt-Erzurum kara yolunda etkili olan kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Sisinde etkisiyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 2400 rakamlı Kop Dağında ise yoğun kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor.
Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

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