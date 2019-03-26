HABER

Bayburt merkezli 2 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik Bayburt ve Ankara'daki operasyonda biri muvazzaf astsubay 4 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Bayburt ve Ankara'daki operasyonda, biri muvazzaf astsubay 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY içerisinde sorumlu derecede faaliyet yürüttüğü, asker-emniyet mahrem yapılanması içinde bulunduğu, Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatıyla hesap açtırdığı veya arttırımına giderek örgüte madde destek sağladığı ve yeni örgüte müzahir kurumlarda çalıştığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı bulunan biri muvazzaf astsubay 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Bayburt ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli arasında Bayburt İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay S.U, Ankara'da ikamet eden emekli emniyet müdürü V.E. ile E.Ş. ve N.P. olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Diyarbakır'da Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi kurulacakDiyarbakır'da Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi kurulacak
Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacakSeçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Son dakika! Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.