HABER

Bayburt merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; uyuşturucu, silah ve patlayıcı ele geçirildi

Bayburt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada, bazı şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Uzun süreli takibin ardından Bayburt, Erzurum, Trabzon ve Van'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen H.K, U.K, M.D, A.S, Y.S, C.A.G, A.B, G.A, Z.Y. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 127 gram toz esrar, 376,91 gram kubar esrar, 0,90 gram sentetik uyuşturucu, çarşafa sarılı halde 1,81 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ile Powergel Magnum ibareli 502,57 gram patlayıcı madde, 1 adet Magmum marka yivsiz otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız Smith Wesson 38 kalibre toplu tabanca, 2 adet ruhsatsız Beretta tabanca, 134 adet 38 kalibre toplu tabanca fişeği, 25 adet 7,65 milimetre fişek, 23 adet 9 milimetre fişek, 2 adet M16 fişeği ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PARTNERHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlemHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem
Polisten insan kaçakçılığına, yabancı kadınlara şiddete karşı Arapça broşürPolisten insan kaçakçılığına, yabancı kadınlara şiddete karşı Arapça broşür
Sultangazi'nin 'zengin' dilencisiSultangazi'nin 'zengin' dilencisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Müthiş takas! Tolga Zengin'e karşılık...

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

Bakanlık acı haberi verdi: 4 Türk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet kablolarını düzenekle çalmışlar!

Yer: Adana! Gazeteciler bile dehşete düştü

Yılmaz Özdil'e karşı 1881 adet Nutuk dağıtacaklar!

Yılmaz Özdil'e karşı 1881 adet Nutuk dağıtacaklar!

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Uzunçayır'da metrobüs arızası! Seferlerde aksama yaşanıyor

Yola çıkacaklar dikkat! Metrobüs arızası...

İki aracın arasında sıkıştı! Feci ölüm

İki aracın arasında sıkıştı! Feci ölüm

Denizli'de çobanlar buldu! Hemen harekete geçildi...

Denizli'de çobanlar buldu! Hemen harekete geçildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.