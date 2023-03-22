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Bayburt sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? Bayburt İmsakiyesi sahur, iftar, imsak vakti

22.03.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt sahur ve iftar saatleri için araştırmalar hız kazandı. Bayburt'ta yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Peki, Bayburt sahur vakti, imsak saati kaçta? İşte Bayburt İmsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri

Bayburt sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? Bayburt İmsakiyesi sahur, iftar, imsak vakti

Bayburt sahur, iftar, teravih namazı saati için araştırmalar başladı. 2023 yılında ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile iftar, sahur ve terah namazı saatleri belli oldu. On bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınacak ve oruç tutulacak. Bayburt İmsakiyesine göre bu ilde yaşayan vatandaşlar için ilk sahur saati 04:47 olacak.

BAYBURT SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bayburt ilk sahur saati 04:47 olacak.
24 Mart Bayburt sahur vakti: 04:45
25 Mart Bayburt sahur vakti: 04:44

BAYBURT İFTAR SAATİ KAÇTA?

Bayburt ilk iftar saati 18:40 olacak.
24 Mart Bayburt iftar vakti: 18:41
25 Mart Bayburt sahur vakti: 18:42

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sahur-saati

BAZI İLLERİN SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 05:31
Ankara sahur saati: 05:17
İzmir sahur saati :05:42
Bursa sahur saati: 05:32
Adana sahur vakti: 05:12
Adıyaman sahur vakti: 04:59

imsakiye

Ağrı sahur vakti: 04:37
Aksaray sahur vakti: 05:15
Amasya sahur vakti: 05:04
Antalya sahur vakti: 05:30
Ardahan sahur vakti: 04:36
Artvin sahur vakti: 04:39
Aydın sahur vakti: 05:40
Balıkesir sahur vakti: 05:38
Bartın sahur vakti: 05:17
Batman sahur vakti: 04:47
Bayburt sahur vakti: 04:47

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