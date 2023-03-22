Bayburt sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? Bayburt İmsakiyesi sahur, iftar, imsak vakti

Bayburt sahur, iftar, teravih namazı saati için araştırmalar başladı. 2023 yılında ilk teravih namazı bu akşam kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvim ile iftar, sahur ve terah namazı saatleri belli oldu. On bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınacak ve oruç tutulacak. Bayburt İmsakiyesine göre bu ilde yaşayan vatandaşlar için ilk sahur saati 04:47 olacak.

BAYBURT SAHUR SAATİ KAÇTA?

Bayburt ilk sahur saati 04:47 olacak.

24 Mart Bayburt sahur vakti: 04:45

25 Mart Bayburt sahur vakti: 04:44

BAYBURT İFTAR SAATİ KAÇTA?

Bayburt ilk iftar saati 18:40 olacak.

24 Mart Bayburt iftar vakti: 18:41

25 Mart Bayburt sahur vakti: 18:42

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BAZI İLLERİN SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 05:31

Ankara sahur saati: 05:17

İzmir sahur saati :05:42

Bursa sahur saati: 05:32

Adana sahur vakti: 05:12

Adıyaman sahur vakti: 04:59

Ağrı sahur vakti: 04:37

Aksaray sahur vakti: 05:15

Amasya sahur vakti: 05:04

Antalya sahur vakti: 05:30

Ardahan sahur vakti: 04:36

Artvin sahur vakti: 04:39

Aydın sahur vakti: 05:40

Balıkesir sahur vakti: 05:38

Bartın sahur vakti: 05:17

Batman sahur vakti: 04:47

Bayburt sahur vakti: 04:47

