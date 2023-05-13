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BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bayburt seçim sonuçları canlı, anlık oy oranı takibi Mynet.com’da olacak! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

13.05.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. Mynet seçim sayfası üzerinden; Bayburt'un ilçeleri olan Merkez, Demirözü, Aydıntepseçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz. Peki, Bayburt seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI 2023: Bayburt seçim sonuçları canlı, anlık oy oranı takibi Mynet.com’da olacak! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Bayburt seçim sonuçları, oy oranları 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan oldu. Dördüncü aday olan ve çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye atılan oylar ise geçerli sayılacak. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da yer alacak.

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Mynet seçim sayfası üzerinden; Bayburt'un ilçeleri olan Merkez, Demirözü, Aydıntepseçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

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