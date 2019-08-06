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Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

Bayburt'ta, 2 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Melike Erdoğan'ın (21) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bayburt'ta, 2 gün önce kaybolan genç kız aranıyor

Bayburt'ta, merkeze bağlı Akşar köyünde oturan Melike Erdoğan, pazar günü evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınlarının çevrede aradığı ancak bulamadığı genç kız için jandarma ekiplerine haber verildi. Köye gelen jandarma, AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı.

GEÇEN YIL DA KAYBOLDU

İz takip köpeği ve drone kullanılan aramalar, Akşar köyü ve Vavuk Dağı Geçidi'nde yoğunlaştırıldı. Genç kıza dair henüz bir iz bulunamadı.

Öte yandan, Melike Erdoğan'ın geçen yılda da kaybolduğu, bir gün sonra ormanda bulunduğu öğrenildi. (DHA)


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Bayburt kaybolan genç kız

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