Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm çukuru' ile ilgili ihmal davası

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla şantiye şefi, sürücü ve 2 formen hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılıkça 2 kamu personeli hakkında, ihmalleri olduğu gerekçesiyle soruşturma izni istendi. Kaza, 29 Mart günü saat 20.30 sıralarında, Bayburt- Gümüşhane yolu Akşar beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket tarafından menfez çalışması başlatılınca tek şerit, ulaşıma kapatıldı. Gümüşhane yönünden Bayburt yönüne giden Recep Güzel'in kullandığı 16 KIP 92 plakalı otomobil, sola mecburi yönün gösterildiği levhaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Güzel, yardım çağırmaya gitti. Bu sırada ulaşıma kapatılan yoldaki menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden Recep Kuyruk yönetimindeki 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil düştü. Kazada İran vatandaşı olan sürücü Alireza Bağhizadeh, Adrina Bağhizadeh, Elaheh Shakeri, Kazem Poormehdi, Farideh Molavifard ve Heliya Poormehdı ile minibüs sürücüsü Recep Kuyruk (21) ve yolculardan Muhammet Çakmak (32) ile Esma Adıgüzel (29) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan firmanın şantiye şefi Şerif Ali ile formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, mahkemece tutuklandı. Formenler, 66 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şerif Ali'nin tutukluluk hali ise sürüyor. 14 SAYFALIK İDDİANAME Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede; şüpheli ve tanık ifadeleri, polis ve jandarma kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme raporu, savcılıkça görevlendirilen 3 kişiden oluşan 'trafik bilirkişi heyeti'nin raporu ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan kusur raporu yer aldı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; ihmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle sürücü Recep Güzel hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, kazada çukura düşen minibüs sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de kusurlu bulundu.

İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ Bilirkişi raporuna göre, firmanın tutuklu şantiye şefi Şerif Ali, kazanın meydana geldiği çalışma alanında işaretlemeleri yol yapım, bakım ve onarımlarda 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapmadığı, düzenlediği 'işaretleme tutanağı'nın ilgili yönetmenliğe uygun olmadığı, 'işaretleme tutanağı'nda yer alan işaretlemeler ile çalışma alanında yer alan işaretlemeler arasında farklılıklar bulunduğu, tutanaktaki imzalar tamamlanmadan işe başlandığı, trafik tanzim ve uyarıcı işaretlerinden bir kısmının deforme olduğu bir kısmının ise yansıtıcı özelliği kaybettiği, işaretlemeler ilgili yönetmenlikte yer alan esaslara göre yapılmadığı için kazanın oluşumunda yüzde 30 kusurlu bulundu. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın raporunda da şantiye şefi Şerif Ali'nin tali kusurlu olduğuna yer verildi. Formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım ise bilirkişi raporlarında kusurlu bulunmadı. Savcılıkça 2 şüphelinin, kazanın olduğu menfez inşaatında formen olarak görev yapmaları kapsamında, kendilerine şirket yetkilisince verilen yetki çerçevesinde, kaza yerinde gerekli tedbirleri almada dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verilip, yargılanmaları talep edildi.

İLK KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜ DE KUSURLU Olay yerinde maddi hasarlı kazaya karışan sürücü Recep Güzel de minibüs ile otomobilin çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle kusurlu görüldü. Bilirkişi raporunda Güzel'in, 'Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek, veya ortadan kaldırmak, trafik kazasına karışanların kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almak, kazayı yetkili ve görevli memurlara bildirmek, bunlar gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamak zorundadır' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle kazanın oluşumunda yüzde 20 kusuru olduğuna yer verildi. KAZADA ÖLEN 2 SÜRÜCÜ DE KUSURLU SAYILDI Bilirkişi raporunda, kazada çukura düşmesi sonucu hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh de trafik işaret levhaları, uyarıları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymadıkları, onarım alanına girerken araçlarının hızını azaltmadıkları gerekçesiyle kazanın oluşumunda ayrı ayrı yüzde 15 oranında kusurlu bulundu. Hayatını kaybeden sürücüler hakkında takipsizlik kararı verildi.