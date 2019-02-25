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Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 08:08 | Son Güncelleme

Bayburt'ta, merkeze bağlı Göldere köyünde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının diğer ev ve ahırlara sıçraması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bayburt Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Adil Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Göldere köyünde bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının diğer ev ve ahırlara da sıçradığını bildirdi.

Bayburt'ta çıkan yangın korkuttu

Göldere köyünde bir evde çıkan ve diğer bazı ev ile ahırlara sıçrayan yangına müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi
"Olayın duyulmasının ardından Bayburt Belediyesine ait itfaiye ekipleri, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi." diyen Arslan, yangın söndürme çalışmalarına İl Özel İdaresi ekiplerinin de iş makineleriyle destek verdiğini belirtti.
Bayburt'ta çıkan yangından görüntüler...
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Bayburt yangın

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