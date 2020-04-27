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  4. Bayburt'ta huzurevinde çok sayıda kişide koronavirüs çıktı! Valilik'ten açıklama

Bayburt'ta huzurevinde çok sayıda kişide koronavirüs çıktı! Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 11:13 | Son Güncelleme

Bayburt’ta Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan sağlık taramasında 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bayburt'ta huzurevinde çok sayıda kişide koronavirüs çıktı! Valilik'ten açıklama

Konuyla ilgili Bayburt Valiliğinden yapılana açıklamada, “Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: İHA

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