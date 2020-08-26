Bayburt'ta koronavirüs vakaları yükselince denetimler arttı! Vaka görülen evlere güvenlik şeridi çekiliyor

Kentte koronavirüs vakalarının artması üzerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini arttırdı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışan ekipler, pozitif vakaların yaşadığı evleri, güvenlik şeridi çekerek, karantiyana alıyor. Uygulamayla hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık ekiplerinin işlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Düğün, nişan gibi organizasyonlarda da denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıyor.

'HER ŞEY SAĞLIMIZ İÇİN'

Evinde karantinaya alınan Yunus Emre Telli, “Hastalığı iki gündür taşıyorum. Polis ekiplerimiz kapımıza, şerit çekti. Şeritler, kimse yaklaşmasın, geçmesin diye, yani kontrol amaçlı. Her şey sağlığımız için. Halimizden memnunuz. Allah devletimize zarar vermesin” dedi.

'POLİSLER GELDİ ÖNLEM ALDI'

Evi karantinaya alınana Miraç Yanık da ”Üç gün önce test yaptırmıştım, pozitif çıktı.Ambulansla gelip, beni aldılar. Kan tahlili verdim, temiz çıktı. Evde tedavi yöntemine geçtik. Polisler geldi önlem aldı. Bir ihtiyacımız olduğunda komşulardan ve polislerden rica ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA

