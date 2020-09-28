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Bayburt'ta sokak ortasında bulundu! Türkiye’nin 2’nci down sendromlu kedisi 'Noya'

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bayburt'ta sokakta bitkin halde bulunan down sendromlu kedi, Türkiye'de bu hastalıkla kayıtlara geçen ikinci kedi oldu. 'Noya' isimi verilen down sendromlu kedi hastalığı nedeniyle sürekli kontrol altında tutuluyor.

Bayburt’ta sokakta bitkin halde yavru kedi gören hayvansever, hayvanı veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Murat Kerem Çavdar, kendilerine getirilen kediyi muayene etti. Kedi de bir farklılık olduğunu tespit eden Çavdar, yapılan tetkiklerin ardından hayvanın down sendromlu olduğunu belirledi. Klinikte elleriyle beslediği kediye 'Noya' ismini veren Çavdar, bakımını da üstlendi. İstanbul’da bulunan ve Türkiye’nin down sendromu teşhisi konan ilk kedisi 'Otto'nun ardından, Bayburt’ta bulunan ‘Noya’ isimli kedi de kayıtlara 2’nci down sendromlu kedi olarak geçti.

‘SÜREKLİ KONTROL ALTINDA OLMASI GEREKİYOR’

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Down sendromlu kedinin bir hayvansever tarafından kendilerine getirildiğini anlatan Veteriner Hekim Murat Kerem Çavdar, ''Gerekli tahlilleri ve muayeneleri yaptıktan sonra bir gelişim farklılığının olduğunu gördük. Türkiye’deki ikinci ve şu an yaşayan tek down sendromlu kedi olduğunu bu tetkikler sonucunda karar verdik. Bu kedilerin bir farklılığı var, +1 kromozomlu oluyorlar. Kalbindeki yapılardan dolayı farklı bir durumları var. Bu nedenle Türkiye’de bulunan ve ilk down sendromlu kedinin de kalp yetmezliğinden dolayı öldüğü açıklanmıştır. Bu nedenle sürekli kontrol altında olması gerekiyor. Şu an bu kedi Türkiye’de tek, hemen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’yle irtibata geçtik. Gerekli protokoller yapıldı. Türkiye’nin ‘down sendromu’ ilk kedisinin adı Otto’ydu, Bayburt’ta bulunan kediye de ‘Noya’ ismini verdik” dedi.

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‘HER AKŞAM BİRİ KLİNİKTE NÖBET TUTUYOR’

Klinik çalışanı Hacer Yılmaz ise, ''Kediyi hemen bakıma aldık, ilk başlarda anlamadık ve göz yapısında enfeksiyon vardı, gözünü temizledik. Daha sonra bir farklılık olduğunu fark ettik. Günlük bakımını yapıyoruz, kan tahlillerini yapıyoruz. Her akşam biri klinikte nöbet tutuyor'' diye konuştu.

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DHA

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