Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Kahreden olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi.

VELAYETLERİNİN ANNEYE VERİLDİ

Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu.

SESİ DUYAN GELDİ AMA...

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi.

Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

