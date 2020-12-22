HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

22.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Son dakika haberine göre Bayburt'ta çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen çoban 35 yalındaki Erdoğan Acar, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Acar, 7 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Kahreden olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi.

VELAYETLERİNİN ANNEYE VERİLDİ

Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi. Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu.

SESİ DUYAN GELDİ AMA...

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi.

Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklamaKısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama
ALES sınav tarihleri belli oldu mu?ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil canlı yayında nasıl geçindiğini açıkladı!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

3. asgari ücret toplantısı bitti, işte son durum!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İstanbul'da şok görüntü! Çırılçıplak soyup sokaklarda gezdirdi!

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

Koronayı yüzde 99.9 oranında öldüren maske Türkiye’de

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar işe yaradı mı? Flaş açıklama

Ankara'da 'Sezginler' suç örgütüne operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 'Sezginler'e operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitiyor?

Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon açıklaması

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'mutasyon' sonrası aşı açıklaması: 6 haftada yenisini geliştirebiliriz

Prof. Dr. Uğur Şahin'den mutasyon sonrası yeni aşı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.