Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine giden çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

(İHA / AA)

