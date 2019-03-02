Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

Bayburt G\u00fcm\u00fc\u015fhane karayolunun Kay\u0131\u015fk\u0131ran mevkisinde, yolcu otob\u00fcs\u00fc kontrolden \u00e7\u0131karak \u015farampole devrildi. \nYaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, olay yerine giden \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. \n\n(\u0130HA \/ AA)Sahibinin ba\u015fkas\u0131na sar\u0131lmas\u0131na dayanamad\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131Gen\u00e7 Ba\u015fkan, gen\u00e7lerle bulu\u015ftuFeci kaza! Cans\u0131z bedeni ara\u00e7tan zor \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131
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