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Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Bayburt'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi

Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine giden çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

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(İHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayburt yolcu otobüsü trafik kazası

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