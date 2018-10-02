Bayburt Üniversitesi akademik yılı açılışı

Dünyada eğitime erişim imkanlarının artırıldığını vurgulayan Ağbal, "Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra uygulamış olduğu eğitime ulaşımın artırılmış olması, eğitimde kalitenin artırılması ve gerek okul öncesi, gerekse yüksek öğretime bu kadar çok kaynak ayırması bütün illerde, ilçelerde yüksek öğretim kurumlarını var etmesinin temel motivasyonu aslında dünyadaki bu gelişme." diye konuştu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile eğitime ayırdıkları kaynaklar arasında açık bir bağ görmenin mümkün olduğunun altını çizen Ağbal, "Türkiye şu anda yüzde 4,37 oranında eğitime kaynak ayırıyor. Aslında ortalamanın üzerindeyiz ama hala kat edecek mesafemiz var. Burada kritik olan, bilgi eğitiminin mutlaka ve mutlaka ülkelerin gelişmesinde çok önemli bir role sahip olması. Bir başka gelişme eğitime erişim arttıkça dünya nüfusunun eğitimli olma derecesi de artıyor." ifadesini kullandı.

Gelecekte eğitim seviyesinin gittikçe artacağı bilgisini paylaşan Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada kritik olan çok fazla yüksek öğretim eğitimi almış kişiye sahip olmak olmayacak. Ülkenin ve global ekonomilerin ihtiyaçlarına uygun formasyonda insan kaynağı yetiştiren, ekonominin ihtiyaçlarıyla eğitimin planlamasını denkleştiren ülkeler başarılı olacak, üniversiteden çok sayıda kişi mezun olması olmayacak. Daha fazla yeteneklerin geliştirilmesi bir öncelik haline gelecek. Artık bilgiyi bilmek bir beceri olmaktan çıkacak, mevcut bilgiyi aşan yeni bilgi üretimi yeni dünyanın temel gerçekliği olacak. Çünkü artık insanların bilgiyi hafızalarına kaydetmelerine ihtiyaç kalmayacak, onu makineler yapacak. İnsanı makineden farklı kılan şey ne olacak? O bütün makinelerdeki bilgileri yorumlayarak onu aşan yeni bilgiyi üretme becerisi olacak. Onun için eğitimde mezuniyet oranlarından daha ziyade eğitimin doğru planlanması ve ihtiyaçlara uygun bir içeriğe dönüştürülmesi çok daha önemli hale gelecek."