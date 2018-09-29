İSTANBUL (AA) - Bayburt Vakfı tarafından, üniversiteli gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla "Eğitim ve Burs Gecesi" düzenlendi.

Vakfa başvuran bütün öğrencilere burs imkanı sağlanması hedeflenen program, Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vakfın tanıtımıyla ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, programa katılan hayırseverlerin katkılarıyla çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlanacağını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalışacaklarını belirten Ağbal, herkesin yapılan güzelliklerde payı olduğu müddetçe Türkiye'nin daha da büyüyeceğini vurguladı.

Ağbal, önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin daha ileri noktalara gitmesini hepimiz arzuluyoruz. Bunun en önemli yollarından biri de eğitimli gençlerin sayısının artması. Daha çok gencin üniversitelerden mezun olmasını, büyüyen ve kalkınan Türkiye'nin neferi olarak çok güzel pozisyonlarda görev almalarını istiyoruz. Hem devlette hem özel sektörde kardeşlerimizin görev aldığını gördüğümüz zaman onur duyuyoruz."