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Bayburt Vakfı "Eğitim ve Burs Gecesi" düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: - "Türkiye'nin daha ileri noktalara gitmesini hepimiz arzuluyoruz. Bunun en önemli yollarından biri de eğitimli gençlerin sayısının artması. Daha çok gencin üniversitelerden mezun olmasını, büyüyen ve kalkınan Türkiye'nin neferi olarak çok güzel pozisyonlarda görev almalarını istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bayburt Vakfı tarafından, üniversiteli gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla "Eğitim ve Burs Gecesi" düzenlendi.

Vakfa başvuran bütün öğrencilere burs imkanı sağlanması hedeflenen program, Şişli'de bir otelde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vakfın tanıtımıyla ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.

Burada konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, programa katılan hayırseverlerin katkılarıyla çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlanacağını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için durmadan çalışacaklarını belirten Ağbal, herkesin yapılan güzelliklerde payı olduğu müddetçe Türkiye'nin daha da büyüyeceğini vurguladı.

Ağbal, önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin daha ileri noktalara gitmesini hepimiz arzuluyoruz. Bunun en önemli yollarından biri de eğitimli gençlerin sayısının artması. Daha çok gencin üniversitelerden mezun olmasını, büyüyen ve kalkınan Türkiye'nin neferi olarak çok güzel pozisyonlarda görev almalarını istiyoruz. Hem devlette hem özel sektörde kardeşlerimizin görev aldığını gördüğümüz zaman onur duyuyoruz."

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Bayburt'un Türkiye'de okumanın önemini en erken keşfeden illerden birisi olduğunu, Bayburtlu ailelerin çocuklarının eğitimine öncelik verdiğini söyledi.

Bayburt'ta insanı eğitmenin öneminin fark edildiğine dikkati çeken Şahin, "Bayburt, nüfusunun oranına vurduğumuzda Türkiye'de birkaç yer dışında en yüksek okuma oranına ve üniversite mezununa sahip. Bunu sahada da görüyoruz. Bürokrasi, iş dünyası, fikir dünyası, akademide ve siyasette bunu görüyoruz. Bayburt'ta derslik başına düşen öğrenci sayısı 14-15 civarında. Bu çok önemli bir rakam." diye konuştu.

Vakıf başkanı İsrafil Kahraman ise Bayburt Vakfı'nı ayaklarının üzerinde duracak hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, 500 kişiye verilecek 150 liralık burs için 4 bin öğrencinin başvurduğunu, çok fazla çalışarak bu öğrencilere imkan sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Bayburt Vakfı Eğitim Komisyonu Başkanı Abdullah Yılmaz da vakfın, kuruluşundan bugüne kadar 8 bin öğrenciye burs verdiğini anımsattı.

Bu yıl başvuran tüm öğrencilere burs vermeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, öğrencilere 8 ay boyunca aylık 150 lira burs verdiklerini ve bir öğrencinin yıllık burs maliyetinin bin 200 lira olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Ağbal, burs veren hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti.

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