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Bayburt Valisi Cüneyt Epcim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:34 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Oylama hakkında bilgi alan ve fotoğrafları inceleyen Epcim, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz’ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını tercih etti.

"Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk’ün "Çukurca’da çeltik tarlası" fotoğrafına oy kullanan Epcim, "spor" kategorisinde ise Şebnem Coşkun’un "Şahika Ercümen’den dünya rekoru" fotoğrafına oy verdi.

Epcim, AA'nın dünyanın önde gelen haber ajansları arasında önemli yer aldığını kaydederek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

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