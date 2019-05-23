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Bayburt Valisi Valisi Ali Hamza Pehlivan: “Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedeni AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulundu”

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs’ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Bayburt Valisi Valisi Ali Hamza Pehlivan: “Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedeni AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulundu”

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs’ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Bayburt Valisi Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedeni AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulundu” dedi.
Bayburt- Trabzon sınırında, ’dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşüp, kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın 13 gün sonra, dere yatağında cansız bedeni bulundu.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, yaptığı açıklamada, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu belirtti.
Cenazenin, Nişancı’nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Nişancı’nın cenazesinin ekiplerce kıyıya çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi.
Vali Pehlivan, Abdulkadir Nişancı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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