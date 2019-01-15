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Bayburt ve Giresun'da 'kar' ve 'fırtına' hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 22:11 | Son Güncelleme

BAYBURT ve Giresun'da etkili olan kar, fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Bayburt ve Giresun'da 'kar' ve 'fırtına' hayatı olumsuz etkiledi

Murat SÖYLEMEZ-Gülsen Mutlu AKYOL/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT ve Giresun'da etkili olan kar, fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Bayburt'ta yarın okullar bir günlüğüne tatil edilirken, Giresun'un Eğribel Geçidi çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı, araçlar yolda mahsur kaldı.
Bayburt'ta etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapanırken, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın tatil edildi. Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayburt'ta özellikle köy yollarında ulaşımı kesintiye uğratan kuvvetli fırtına, kar yağışı ile aşırı rüzgara bağlı olarak oluşan yoğun tipi nedeniyle çarşamba günü il genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.
ÇIĞ DÜŞTÜ, EĞRİBEL GEÇİDİ KAPANDI
Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini Giresun ve Sivas üzerinden birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Yolun her iki tarafında araçlarıyla mahsur kalan sürücüler ise Karayolları Eğribel Bakım Evi ve Tamdere mevkiinde bir tesiste beklemeye başladı. Fırtına ve tipinin etkisinin yitirmesi ile geçidin ulaşıma açılması için çalışma başlatılacak.

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Bayburt ve Giresun'da 'kar' ve 'fırtına' hayatı olumsuz etkilediBayburt ve Giresun'da 'kar' ve 'fırtına' hayatı olumsuz etkilediBayburt ve Giresun'da 'kar' ve 'fırtına' hayatı olumsuz etkilediBayburt ve Giresun'da 'kar' ve 'fırtına' hayatı olumsuz etkiledi

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