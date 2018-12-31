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Bayburt ve Gümüşhane'de kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 08:40 | Son Güncelleme

BAYBURT ve Gümüşhane'de kar yağışı ve oluşan buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

BAYBURT, (DHA) - BAYBURT ve Gümüşhane'de kar yağışı ve oluşan buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yollarda oluşan yoğun buzlanma, yeniden başlayan ve meteoroloji verilerine göre gece ve yarın gün boyu devam edecek olan kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için pazartesi günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kar yağışının devam edeceği belirtilerek "İlimiz merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla; tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime pazartesi günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.
Gümüşhane'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayıldı.

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