Bayburt ve Trabzonda uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Bayburt merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt ve Trabzon'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaparken 62,91 gram esrar ile yakalanan M.A. ile M.O.Ç, Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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