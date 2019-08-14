HABER

Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

 TÜRKİYE'nin en az nüfusa sahip ili olan Bayburt, yaz aylarında tatil için memleketlerini ziyarete gelenler nedeniyle en kalabalık günlerini yaşıyor.

Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - TÜRKİYE'nin en az nüfusa sahip ili olan Bayburt, yaz aylarında tatil için memleketlerini ziyarete gelenler nedeniyle en kalabalık günlerini yaşıyor. Cadde ve sokaklarda, park yeri sıkıntısı yaşanırken kentteki yoğunluk, en çok esnafı memnun etti.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlular, bayram tatili nedeniyle memleketlerine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2019 verilerine göre, 82 bin 274 kişi ile Türkiye’nin en az nüfusuna sahip ili konumunda olan kentte, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı. Trafik ekipleri 7/24 şehrin her noktasında kilit olan trafiği açmak için mesai yapıyor.
CADDELER DOLDU TAŞTI
Kentte, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araçların park edilmesiyle, trafik akışının güçlükle ilerlediği gözlendi. Trafik yoğunluğu bakımından en sakin şehirlerden biri olan kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Trafik polis ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Yurt dışındaki gurbetçilerin lüks otomobillerle geldiği kentte, vatandaşlar akrabaları ile hasret giderdi, yöresel ürünlerden de satın aldı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk esnafı da memnun etti.
'MEMLEKETİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'
Yaşanan yoğunluktan en çok memnun kalanlar ise restoran, fırın ve pastane gibi işletme sahipleri olurken kentte canlanma olduğu ifade edildi.
Memleketi Bayburt'a tatil için gelen Davut Doğan, "Eskiye nazaran Bayburtumuz gerçekten yaz aylarında kalabalıklaşıyor. Bugün de gördüğünüz gibi arabayı park edecek yer bulamadık" dedi. İdris Bayar ise "Bayburtlu hemşehrilerimiz Bayburtumuza sıla-i rahim yapıyor. Bundan dolayı bir Bayburtlu olarak gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Sefa Kacır da "Biz de bayram münasebetiyle memleketimize geldik. Bayburt böyle kalabalık görmedi. İğne atsanız yere düşmez. Park edecek yer bulamadık" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştıBayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştıBayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştıBayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildiŞile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
Ağustos sıcağında kar keyfiAğustos sıcağında kar keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.