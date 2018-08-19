HABER

Bayburtlu işçi emeklisinin saat merakı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

İşçi olarak gittiği Almanya'da 2004 yılında emekli olarak memleketi Aydıntepe'ye dönen Hasan Atmaca, yurt dışında pazarlardan satın aldığı eski cep saatlerini köyünde sergiliyor - 78 yaşındaki Hasan Atmaca: - "Şu an 34 saatim burada, 27 tane de Bursa'daki evimde var"

Bayburt'ta yaşayan 78 yaşındaki işçi emeklisi Hasan Atmaca, yurt dışında pazarlardan satın aldığı eski cep saatlerini köyünde sergiliyor.

Aydıntepe ilçesine bağlı Şalcılar köyünde doğup büyüyen ve 1967'de işçi olarak gittiği Almanya'da 2004 yılında emekli olan Hasan Atmaca, çocukluk yıllarından bu yana süren saatlere olan ilgisini hobiye dönüştürdü.

Atmaca, emekli olduktan sonra Almanya'nın çeşitli şehirlerinde kurulan pazarları gezerek aldığı saatleri köyüne getirerek sergilemeye başladı.

Hasan Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saatlere merakının eskiden beri olduğunu ancak 2004 yılından itibaren de koleksiyon yapmaya başladığını söyledi.

İlk saatini Eskişehir'de inşaat işçisi olarak çalıştığı 1957 yılında aldığını anlatan Atmaca, "O zaman ilk kol saatimi aldım ve 1957 yılından beridir de duruyor. O saate bir maaşımı vererek aldım ve bir sonraki aya hiç param kalmadı. O saatle birlikte saate olan merakım başladı." dedi.

Atmaca, eski saatleri alabilmek için Almanya'daki bütün pazarlara gittiğini aktararak, "Şu an 34 saatim burada, 27 tane de Bursa'daki evimde var. Bundan sonra da eski saatleri toplamaya devam edeceğim." diye konuştu.

Çocuklarının da kendisine yardımcı olduğunu kaydeden Atmaca, "İki oğlum var. Bu saatleri toplayabilmek için gezerken çok masraf ettiğimi biliyorlar. Onun için de 'Sen gezme, biz bulunca alalım' diyorlar ama ben yine de gezip arıyorum." ifadesini kullandı.

Koleksiyonundaki saatlerin yalnızca mekanik aksamlı saatlerden oluştuğunu belirten Atmaca, en eskisinin 1768'de üretilen bir saat, en yeni tarihli sayılabilecek saatin ise 30 yıllık olduğunu söyledi.

Atmaca, kendi köyünün yanı sıra çevre köylerden de meraklılarının gelip koleksiyonunu incelediğini, saatlere duyulan bu ilginin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
GÜNCELLEME - Bartın'da minibüs şarampole devrildiGÜNCELLEME - Bartın'da minibüs şarampole devrildi
Artvin'de çevreciler piknikte buluştuArtvin'de çevreciler piknikte buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydıntepe Bayburt Hasan Atmaca saat koleksiyonu Şalcılar köyü

En Çok Okunan Haberler

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

89 yaşındaki Gülriz Sururi'den yeni bikinili paylaşım

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

İlginizi Çekebilir

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.8 büyüklüğünde deprem

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.