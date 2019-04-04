Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Özkan, "Ayasofya'nın bu müze olma hadisesi hiçbir zaman aslında kabul görmemiş, insanların içinde bir yara olarak kalmıştır." dedi.

Özkan, Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, günümüzde var olan Ayasofya'nın üçüncü Ayasofya olduğunu, diğerlerinin yangın ya da çeşitli nedenlerle yıkıldığını söyledi.

Ayasofya'nın öneminin öncesi ve sonrası olmayan bir yapı olmasından kaynaklandığını belirten Özkan, şöyle dedi:

"Ayasofya'dan önce hiç böyle bir yapı kurulmamıştı. Bütün Bizans medeniyeti içinde Ayasofya'dan sonrada böyle hiçbir yapı kurulmadı. İşte bu Hristiyan dünyasının övünç kaynağı olarak geçer. Ayasofya mimarisi, ölçüleri, büyüklüğü, süslemesi, malzemesi ve tekniğiyle imparatorluğu yansıtan bir eser."

Özkan, Ayasofya'nın sıradan bir eser olmadığını, anıtsal bir eser olduğunu ifade ederek, gerek inşası sırasında gerekse de inşasının tamamlanmasının ardından hakkında çıkarılan efsanelerin Ayasofya'nın gerçeklerini geçtiğini anlattı.